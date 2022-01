Lorsque vous vous enrhumez, si l'on fait un prélèvement dans votre nez - un peu comme celui du dépistage de la Covid-19, on trouvera une grande quantité de rhinovirus. Le virus caractéristique du rhume. Il y en a plus d'une centaine d'espèces différentes.

Au contact des cellules de l'intérieur du nez, ce que l'on appelle les fosses nasales, le virus pénètre dans celles-ci. Ensuite, nos braves cellules vont travailler à le reproduire en plusieurs milliers d'exemplaires. Elles meurent en libérant ces multiples copies qui vont aller contaminer d'autres personnes. Notre nez coule abondamment, les muqueuses sont congestionnées : c'est le rhume.

Tout cela s'arrête au bout de quelques jours. Lorsque nos cellules ont acquis une immunité contre ce virus, que vous ayez pris - ou non - des médicaments. Vous le voyez, le rhume est une maladie virale et non pas du froid.

Si l'on s'enrhume davantage pendant l'hiver, c'est indirectement liée à la température. D'abord, la maladie est contagieuse et se transmet entre individus par voie aérienne et contact. Sur une surface sèche, le virus peut survivre jusqu'à sept jours. Et plus l'on vit en intérieur, plus cette transmission est facilitée.

Le chauffage intérieur, premier responsable des rhumes

Paradoxalement, ce n'est pas à l'extérieur, dans le froid, mais à l'intérieur, au chaud, que l'on attrape un rhume.

Deuxième raison, le mucus. En hiver, nous avons tendance à surchauffer les maisons. Résultat, l'air devient sec, le mucus s'évapore plus vite et nos fosses nasales sont fragilisées. Le virus peut alors pénétrer plus facilement dans les cellules.

Pour éviter de s'enrhumer, pas la peine de se sur-couvrir à l'extérieur. Surtout s'il l'on vit confiné avec une température intérieure de 25 degrés. Il faut avant tout éviter de trop chauffer nos maisons, aérer fréquemment. Les gestes barrières sont les mêmes que pour le coronavirus.

D'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, le réseau Sentinelle qui suit la progression en France des différents virus, indique qu'actuellement la circulation des rhinovirus est très faible. On ne lâche rien et on augmente nos chances de passer au travers de cette nouvelle vague épidémique et des rhumes de l'hiver.