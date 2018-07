publié le 29/03/2018 à 08:03

Dès le 3 septembre, la Française des Jeux va lancer un nouveau jeu de grattage. Plusieurs tickets vont être imprimés à l'effigie des monuments à sauver en priorité. Une première liste de monuments en péril a déjà été établie. Elle sera soumise la semaine prochaine à un comité de sélection : environ 120 projets seront ensuite choisis pour bénéficier de ce jeu d'un genre nouveau. Mais Stéphane Bern l'assure, la liste "n'est pas définitive", "les dossiers les plus urgents" ayant été présélectionnés.



Selon lui, il y a urgence à sauver le patrimoine français, notamment dans les villages. Si des milliers de bâtiments sont dans un tel état, c'est parce que "la ligne budgétaire d'entretien est souvent utilisée pour autre chose" analyse Stéphane Bern. Ainsi, "on restaure car on n'a pas entretenu en temps et en heure".

Comment fonctionnera le loto du patrimoine

Les recettes de l'État dégagées grâce à ce nouveau jeu seront reversées à la Fondation du patrimoine, qui accompagne les projets de restauration et qui travaille avec Stéphane Bern sur la liste des bâtiments à rénover.

Le 14 septembre, les Français pourront participer au loto du patrimoine, un tirage spécial. Au total, les partenaires de cette opération espèrent récolter 15 à 20 millions d'euros. La moitié pour financer les travaux les plus urgents des sites emblématiques. Le reste sera réparti entre plusieurs dizaines de lieux. Si Stéphane Bern déplore que cette somme soit "une goutte d'eau", il se félicite des petites avancées et innovations pour sauver les monuments français.



Toutes les régions sont représentées. Des petits budgets, 30.000 euros pour les grottes de Couteaux en Haute-Loire, comme des gros investissements, 3 millions d'euros pour le fort de Fouesnant en Bretagne ou la villa Viardot dans les Yvelines.



Cette aide financière inestimable devrait permettre d'attirer des subventions publiques mais aussi des mécènes privés, rassurés par la présence de l'État et la pérennité des projets de réhabilitation.