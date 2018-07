publié le 27/06/2018 à 10:25

Édouard Philippe ne parvient même pas à convaincre l'ensemble du gouvernement, puisque Gérard Collomb, son ministre de l'Intérieur, manifeste à bouche fermée contre cette mesure que l'opinion rejette massivement. Pas seulement les automobilistes-ruraux-râleurs et les motards-enragés-puissance-gros-cubes !



On pourra toujours rappeler que l'opinion a toujours été hostile aux mesures sécuritaires avant de finir par les adopter ! Par exemple, la ceinture de sécurité : "Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc". On a beaucoup crié, et bien on la "ferme" aujourd'hui. Et l'alcool au volant ("Un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts !"), on a fini par l'avaler cette restriction.

Mais cette baisse-là, à 80 kilomètres/heure, ne passe pas. Car elle paraît tomber de tout en haut. Comme une mesure technocratique. Comme l'incarnation de toutes les mesures technocratiques décidées de Paris pour la province, sans consultation, sans même concertation, comme si on se défiait des gens "d'en bas", des minuscules vus de la capitale et de Jupiter.

La rédaction vous recommande VIDÉO - Limitation à 80 km/h : un clip pour sensibiliser les Français

C'est l'histoire même des petits contre les gros. Alors Édouard Philippe peut sans doute plaider le courage qui sera un jour récompensé. Mais l'arrogance affaiblit, corrode ce pouvoir, son pouvoir.