Lilo, le moteur de recherche qui vous aide à sauver la planète et les animaux

et Loïc Farge

publié le 03/09/2018 à 06:20

Au lieu d'utiliser Google, vous tapez Lilo.org. Vous téléchargez le moteur de recherche (cela se fait en deux clics). Chaque fois que vous faites une recherche sur Internet, vous cumulez des gouttes.



Quand vous avez 100 ou 200 gouttes, vous pouvez les reverser à une association que vous choisissez. Lilo les présélectionne et vous les propose (vous avez de associations sociales et d'environnementales).

Lilo, ça veut dire "généreux" en hawaïen. Le moteur de recherche a été mis au point deux ingénieurs français. Il se finance avec de la pub, comme le autres moteurs. Mais lui en reverse la motivé à de œuvres. La SPA a ainsi touché 10.000 euros en un trimestre. Le Graal (une association qui recueille des animaux de laboratoire) a reçu 7.000 euros.

Il faut savoir qu'en général, vous rapportez à votre moteur de recherche en moyenne 30 euros par an, avec la publicité qu'il vend et que vous voyez apparaître sur votre écran. Si vous utilisez Lilo, vous allez reverser 15 euros par an à une association.



Quand à la qualité du moteur de recherche, elle vaut celles de autres. D'ailleurs un onglet vous permet de comparer les résultats à ceux de Google, pour ceux qui seraient inquiets au départ.



Pour l'instant Lilo, c'est 1% des recherche sur Internet en France. Cela a permis de mobiliser un million d'euros pour de bonnes actions et de créer dix emplois pour faire fonctionner la start-up.