publié le 01/08/2018 à 15:07

Une pagaille monstre a touché le métro parisien mardi 31 août, en fin de journée. Des centaines de passagers ont été bloqués avec peu d'explications de la part de la RATP. Pendant plusieurs heures, des milliers d'usagers du métro parisien ont attendu sans ventilation dans 12 rames de la ligne 1.



Philippe Martin, le directeur général adjoint de la RATP, chargé du transport et de la maintenance, présente les excuses de l'entreprise et rappelle les conditions de la panne. "Un accident technique, comme il en arrive souvent, a immobilisé une première rame. Entraînant l'arrêt des trains arrivant derrière elle", précise ce responsable de la RATP au micro de RTL.

Au bout d'une demi-heure, bloqués dans les wagons et agacés, des passagers ont activé le signal d'alarme. "Cela a pour effet de couper la traction de la locomotive, mais aussi la ventilation et la lumière", raconte Philippe Martin. Ceci a pour conséquence de compliquer la réparation en plus de rendre l'attente des usagers d'autant plus pénible.

Nombre de passagers se sont plaints du manque, voire des mauvaises informations diffusées dans le wagon."On a des points à travailler sur l'information à bord des navettes", concède Philippe Martin. "On a transmis le message d'attendre à bord des navettes et que le trafic allait reprendre progressivement. Mais on n'avait pas de certitude d'heure de reprise", ajoute-t-il.