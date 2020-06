Les mots étrangers que la langue française a adoptés

publié le 08/06/2020 à 20:00

Weekend, handball, jogging : ces mots-là, pas de doute, ils nous viennent d’ailleurs ! Mais gilet, cédille, robot, qui aurait cru que nous avions emprunté le premier à l’arabe, le second à l’italien et le dernier au tchèque ? On découvre avec notre invitée, Marie-Dominique Porée comment la langue française a adopté au fil des siècles une foule de mots originaires d’autres langues et d’autres cultures.

De quelle origine est le mot "cravate" ? De quelle ville est issu le mot "cordonnier" ? Comment John Montagu, comte de Sandwich a-t-il donné son nom au célèbre en-cas ? Quelle est l'origine de l'expression "nickel chrome" ?

Notre invitée nous explique que le mot "budget", que l'on pourrait croire d'origine étrangère, tire en réalité sa racine d'un vieux mot gaulois.



à lire : 200 mots étrangers que le français a adoptés chez First Edition

200 mots étrangers que le français a adoptés