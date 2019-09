Vous serez d’humeur agressive, mais c’est surtout vous que vous agresserez. Vous vous en voudrez de vos imperfections, mais qui est parfait autour de vous ? La perfection est un leurre, on croit...

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

- Patrice Huerre , pédopsychiatre, spécialiste des adolescents et jeunes adultes. Auteur de Lieux de vie : ce qu'ils disent de nous et L'adolescence n'existe pas (Editions Odile Jacob)

- Pierre-Henri Tavoillot , maître de conférences en philosophie à l'université Paris-Sorbonne et président du Collège de Philosophie. Auteur de Comment gouverner un peuple roi ?(Editions Odile Jacob)

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr ( ici ) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

En 2019, 60% des 18-35 ans n’ont pas exercé leur droit de vote lors des élections européennes... De quoi alimenter le cliché du jeune désinvolte et désintéressé du bien commun. Mais ne juge-t-on pas trop vite cette génération , capable également de réunir 1,8 millions de jeunes à travers le monde lors d’une marche pour le climat en mars dernier ? Au-delà des stéréotypes, de l’engagement associatif à la défense de l’environnement, en passant par la politique et une certaine idée du patriotisme : comment nos jeunes vivent-ils leur citoyenneté ?

article

7798247787

Les jeunes manquent-ils de repères citoyens ?

Les jeunes manquent-ils de repères citoyens ?

Désinvolte et centré sur lui-même : le cliché du jeune adulte ne décrit pas vraiment un citoyen modèle... On explore leurs engagements réels dans On est fait pour s'entendre !

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-jeunes-manquent-ils-de-reperes-citoyens-7798247787

https://cdn-media.rtl.fr/cache/W-S5FrIEXh-z-i--cuW_yg/330v220-2/online/image/2019/0902/7798267090_les-jeunes-manquent-ils-de-reperes-citoyens.jpg