publié le 10/05/2020 à 08:58

Dernier jour de confinement ce dimanche 10 mai. Si beaucoup de Français préparent le déconfinement, côté politique, la journée sera sans surprise. Aucune prise de parole ne sera faite, l'exécutif fait profil bas.

"Cela ne sert plus à rien de parler," confie un proche d'Emmanuel Macron. Il faut désormais regarder comment se déroule le début de semaine. D'autant que ces derniers jours, le Président s'est beaucoup exprimé, parfois en même temps que son Premier ministre, ce qui lui a valu un certain nombre de reproches.

Aujourd'hui, le chef de l'État restera à l'Élysée pour travailler. Matignon s'impose la même cure du silence. Édouard Philippe déposera en matinée une gerbe de fleurs pour célébrer l'abolition de l'esclavage. "Les millions de Français devant leur télé ont sûrement envie de voir autre chose que des ministres au visage patibulaire," plaisante un conseiller.

Seuls les ministres les plus exposés feront un dernier tour de piste médiatique aujourd'hui comme le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui tentera tout à l'heure au Grand Juryde rassurer les Français sur le dispositif dans les transports pour ce lundi totalement inédit.

À écouter également dans ce journal

Météo - Météo France a placé 10 départements en alerte orange pluie-inondation ce dimanche 10 mai. Sont concernés le quart sud-ouest de la France ainsi que trois départements de la région Centre Val-de-Loire.

Écoles - Dans le Journal du Dimanche, Jean-Michel Blanquer souhaite que tous les enfants auront pu retrouver au moins une fois leur école d’ici la fin mai. Près de 86% des écoles vont rouvrir demain et accueillir plus d’un millions et demi d’enfants. Une grande partie des écoles restantes devraient rouvrir avant la fin du mois. En estimant que la première priorité d’ici l’été était psychologique, le but n’est pas de finir les programmes coûte que coûte.

Coronavirus - Après la Dordogne, un nouveau foyer a émergé dans un collège de la Vienne. Des ensiegnants s’y sont rassemblés afin de préparer la rentrée du collège le 18 mai. En conséquence, la rentrée des classes a été repoussée au 27 mai dans cet établissement. 4 membres de l’équipe ont été testés positifs jeudi et samedi et 9 autres personnes sont en quatorzaine selon le rectorat de Poitiers.