Les infos de 6h - Seine-Maritime : un jeune admirateur d'Hitler mis en examen et écroué

Un jeune homme de 21 ans, habitant de Seine-Maritime a été interpellé cette semaine, mis en examen et écroué vendredi. Il est soupçonné de vouloir commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée et une mosquée, le tout le jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler. Selon une source proche du dossier, l'individu est fasciné par l'ultra-violence.

Il avait été repéré par les enquêteurs en raison de ses échanges sur plusieurs réseaux sociaux. Plusieurs armes, des munitions ainsi que 20 cahiers où il couchait ses pensées et son admiration pour le Führer, ont été saisis par les enquêteurs.

Ce jeune homme, né en 2002 et qui vivait en Seine-Maritime, a été interpellé mardi. Il a été mis en examen quatre jours plus tard pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placé en détention provisoire.

