Un accident mortel s'est produit dans l'après-midi de ce samedi 4 juillet dans un parc d'attraction à Saint-Paul dans l'Oise. Une femme est décédée en chutant d'une montagne russe alors que celle-ci était en fonctionnement. Elle et son mari étaient venus fêter l'anniversaire de leur enfant de 2 ans. Sur place, personne n'a compris comment le drame a pu se produire.

Pourtant le parc avait été contrôlé le 15 juin dernier avant sa réouverture suite au confinement. Tous les manèges avaient été vérifiés, contrôlés, rien n'avait alors été détecté par les experts.

Pour Gérard Hédain, maire de Saint-Paul depuis 35 ans, cet accident est incompréhensible. "Brutalement dans un virage, à quelques mètres de haut, elle a été éjectée de son siège. La barre est restée à sa place. On sait pas très bien comment ça a pu se passer. Puis elle a atterri sur le sol," raconte l'élu. La victime été âgée de 33 ans.

Un drame similaire en 2009

Ce manège, le Coaster Formule 1, est d’autant plus surveillé car il fait parti des attractions les plus populaires du parc. "C'est un manège qui est assez rapide. Il faut évidemment se maintenir dans le manège. Il s'agit pas de se sortir d'un endroit où on est confiné avec des barres qui vous soutiennent," déclare-t-il.

Un drame similaire avait déjà eu lieu en 2009. Une femme de 35 ans était décédée. Mais pour l'élu, les deux accidents n'ont rien de comparable. "On dit en 2009 mais c'était il y a 11 ans. En 11 ans il n'y a jamais eu aucun pépin. C'est un drame."

Le manège a été condamné hier, une enquête est en cours et le wagon où se trouvait la victime avec son époux va désormais être minutieusement examiné.

