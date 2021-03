publié le 21/03/2021 à 06:55

Les aveux du mari de Magali Blandin. Cette mère de famille était portée disparue depuis le 11 février dernier à Montfort-sur-Meu, près de Rennes. Son corps a été retrouvé dans une forêt à proximité de Montauban-de-Bretagne, sur les indications de son époux, qui a reconnu l'avoir tuée avec une batte de baseball alors que le couple en instance de divorce. Le mari de Blandin a été mis en examen pour meurtre par conjoint avant d'être placé en détention, tout comme ses parents âgés de 72 et 75 ans, mis en cause pour complicité.

Par ailleurs, le mari avait imaginé un processus criminel avec plusieurs individus d'origine géorgienne qui ont tenté de le faire chanter, d'où la complexité des investigations selon le colonel Florian Manet, le patron de la section de recherche de la gendarmerie de Bretagne. "C'est près de 25 gendarmes qui, a temps complet, ont œuvrés sur ce dossier depuis le 5 mars. Donc il y a un énorme travail d'analyse criminelle évidemment, de multiples informations nous parvenaient, qu'il fallait vérifier et confronter de manière à bien comprendre de quoi il s'agissait", explique-t-il.

"Vous l'avez compris, à la l'énumération, ce dossier était véritablement confus et complexe, avec l'enchâssement de deux grandes infractions : l'extorsion d'une part et d'autre part le meurtre en bande organisée. Il reste encore beaucoup de points à éclaircir. Mais déjà on a une première idée du scénario. Le point principal était la découverte du corps de Magali Blandin, qui la aussi, facilitera le travail de deuil de sa famille", a assuré Florian Manet.

Magali Blandin avait quitté son mari en septembre dernier après avoir déposé plainte contre lui pour violences conjugales. Plainte classée sans suite. Les quatre enfants du couple ont été placés en urgence dans un lieu tenu secret a indiqué le procureur de la République de Rennes.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le fiasco des attestations de déplacement. Prises dans l'urgence dans les 16 départements confinés, elles ont suscité l'incompréhension de la population au point quele gouvernement a dû revoir sa copie. En cas de contrôle, elle est remplacée par un document attestant du domicile dans la limite des 10 km. L'attestation est obligatoire pour les déplacements de plus de 10 km et à partir de 19h partout en France.

Confinement - Dans le journal du Dimanche, Arnaud Fontaney, membre du Conseil scientifique, prévient que de nouvelles régions pourraient basculer prochainement dans une situation très difficile en raison du variant anglais. C'est peut-être celui qui a touché Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture a été testée positif à la Covid.

Rugby - La France toujours en course pour remporter le tournoi des Six nations. Les Bleus ont renversé le pays de Galles, privé de grand chelem, en s'imposant sur le fil 32 à 30. Ceci grâce aux essais de Charles Ollivon à la 77e minute et de Brice Dulin dans les dernières secondes du match, alors que les Bleus étaient menés de 10 points.