À gauche, les candidats continuent de faire bande à part malgré les appels d'Anne Hidalgo réclamant une primaire. Un nom revient souvent comme un éventuel recours : Christiane Taubira. L'ancienne garde des Sceaux y songe selon nos informations.

Christiane Taubira a prolongé de quelques jours un séjour à Paris, qu'elle avait prévu de longue date. Elle se trouve toujours au sein de la capitale car elle a bien en tête que sa présence ne laisse personne indifférent, confie l'un de ses proches. Mais elle est raisonnable et raisonnée, ajoute celui-ci. Elle tâte donc le terrain.

Une quinzaine de jours plus tôt, elle a appelé Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anna Hidalgo. Ce qu'ils se sont dits à cette occasion reste toutefois confidentiel. Seule précision : il s'agissait bien de la situation la gauche. Alors, serait-elle prête, comme Anne Hidalgo, à participer à la primaire populaire que veut mettre sur pied un collectif de citoyens ? Elle a dîné avec ces organisateurs le 5 décembre. Si elle les a vus, cela prouve qu'elle n'est pas hostile à leur démarche, confirme l'un de ceux qui lui parle le plus. Il ajoute que, si elle se lance, nous le saurons avant Noël.

À écouter également dans ce journal

Claude Guéant - L'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy estincarcéré à la prison de la Santé depuis lundi. La justice a estimé qu'il ne remboursait pas assez vite ses amendes.

Yannick Agnel - Le champion de natation français Yannick Agnel a reconnu avoir eu une relation avec la jeune fille qui l'accuse de viol. Il nie toutefois la contrainte.

Paris 2024 - Le conseil d'administration de Paris 2024 a dévoilé la cérémonie d'ouverture des Jeux. Pour la première fois de l'histoire, celle-ci ne se tiendra pas dans un stade. Elle se déroulera sur la Seine.