Les infos de 5h - Pannes, travaux... La galère des voyageurs du RER D

Retards, trains annulés, pannes... Ils n'ont pas attendu les grèves pour galérer. RTL est allé à la rencontre des voyageurs du RER D à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Cette ligne emmène plus de 660.000 voyageurs tous les jours, du nord au sud de la région parisienne. Avec un taux de régularité de 83,6% en septembre dernier, elle est la moins fiable des cinq lignes de RER franciliennes.



On y constate des travaux réguliers, mais aussi des trains supprimés ou en retard. Et d'autres qui ne partent pas du quai annoncé. Marie-Christine emprunte le RER D depuis 17 ans : "Il faut prévoir large pour être sûr d'arriver à votre lieu de travail." Soit pour elle "pratiquement" deux heures d'avance, pour espérer être à l'heure.

Marie-Christine ajoute : "Après, il y a beaucoup plus de monde et c'est la folie. Tout le monde est sur les dents, tout le monde est énervé, il n'y a plus d'humanité. C'est très dur quand il y a trop de monde parce que ça bouscule, ça crie, des fois ça dégénère."

Fatoumata passe 5 h 30 par jour dans les transports, avec ce que cela engendre de stress, de fatigue et de peur du retard. Voir de perdre son emploi. "Je dors dans le train" explique-t-elle. "À la maison, je ne peux plus rien faire. Quand je rentre, je prends ma douche, des fois je n'arrive pas à manger, puis je dors." Elle conclut ainsi : "on nous abandonne."

