Les chômeurs sont encore vus d'un mauvais œil. C'est du moins ce qui ressort d'une enquête de l'Unédic, réalisée par l'institut de sondage Elabe. Une étude dévoilée ce mercredi matin par RTL, qui révèle qu'un Français sur deux estime que les demandeurs d'emplois sont responsables de leur situation. Parmi les sondés, 33% estiment qu'ils ne veulent pas travailler. Pour beaucoup, les contrôles anti-fraude sont encore insuffisants.

Un regard difficile à supporter. "Feignant, qui profite du système", Laurent, 53 ans et sans emploi déplore les critiques qu'il entend à longueur de journée. "Je me sens super mal, je suis malheureux. Vous tombez dans une classe inférieure", souligne ce dernier, interrogé près d'une agence Pôle emploi parisienne.

L'ancien assistant de star licencié le mois dernier ressort de son premier rendez-vous Pôle emploi. Il explique que si les offres en restauration ou soudure ne manquent pas, il n'est "pas du tout" intéressé, car "ce n'est pas [sa] formation", fait-il remarquer. "J'étais à 4000 net dans mon activité. Je me retrouve au chômage, je suis à 2005", pointe encore Laurent, qui perd au change en acceptant un emploi payé bien en-dessous de ses moyens actuels.

Laura, chef de projet dans l'événementiel, ne compte pas faire plus de concessions dans sa recherche d'emploi : "Au début, on a tendance à vouloir prendre un peu la première chose qui nous vient sous la main", explique la jeune femme, au chômage depuis trois mois. Celle-ci souhaite à présent "réorienter" ses recherches et profiter de ce temps pour se former en langues, rêvant d'une opportunité à l'étranger.

