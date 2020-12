publié le 28/12/2020 à 05:36

La campagne de vaccination a commencé dimanche 27 décembre : les premières injections se sont déroulées à Sevran en Seine-Saint-Denis. Un moment émouvant pour les patients et le personnel soignant. 23 Ehpad de Paris, Lyon, Lille et Tours seront concernés par la deuxième journée de vaccination. Une centaine d'établissements administreront des vaccins lors de la première quinzaine de janvier.

Dimanche, Mauricette, 78 ans, a reçu le vaccin contre la maladie du coronavirus à Sevran (Seine-Saint-Denis). Sabrina, une infirmière, a endossé la lourde tâche d'effectuer la toute première injection en France. "Le consentement a été vérifié, la prescription a été faite également", assure la soignante.

Âgée de 78 ans, Mauricette était volontaire pour se faire vacciner. Applaudie par le personnel, la résidente est un peu émue avant de retourner dans sa chambre pour se reposer sous la surveillance des médecins.

Sept autres personnes âgées et un soignant ont été ensuite vaccinés dans le même établissement pour symboliser le départ de la campagne de vaccination dans l'Hexagone.

Coronavirus - D'après les dernières données, 600 nouveaux patients ont été hospitalisés, dont une centaine en réanimation, alors que le ministre de la Santé n'exclut pas un 3e confinement en France.



Fêtes de fin d'année - La situation sanitaire s'est améliorée dans les DOM-TOM. Une cinquantaine de vols desservent la Martinique et la Guadeloupe. Les touristes reviennent alors que les autorités espèrent que la situation épidémique ne s'aggravera pas.



Tempête Bella - La tempête poursuit sa route : environ 34.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche 27 décembre, dans l'est et le centre de la France. L'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté sont particulièrement impactées.