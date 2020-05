publié le 26/05/2020 à 05:49

La chloroquine pour le moment n'est plus une arme contre le coronavirus. Son chantre, le Pr Raoult crie à l’étude "foireuse" mais le traitement est suspendu dans le cadre des essais cliniques sur ordre de l’OMS. La raison : l’enquête de la revue britannique The Lancet.



Bruno Lina, membre du conseil scientifique et pilote l’essai clinique européen Discovery, met la chloroquine sur la touche. Pour le virologue, "on a un signal quand même. L’article dans The Lancet sur pratiquement 100.000 patients identifie le fait que l’hydroxychloroquine n’a aucun effet en termes de résultats virologiques et il identifie potentiellement un effet délétère de la mise en place du traitement," admet-il.



"C’est pour cela qu’on ne pas ne pas prendre cela en compte. Dans l’essai Discovery, on a pris la décision, premièrement d’arrêter les inclusions de patients dans le bras hydroxychloroquine et deuxièmement de retourner vers ces patients. Car s’il y a des effets secondaires qui sont apparus, il faut les identifier très vite et que l’on confirme ou infirme le message qui a été passé par l’étude," a délcaré Bruno Lina, qui assure n'avoir pris "aucun risque" dans le cadre de l’essai Discovery.



À écouter également dans ce journal

Santé - Édouard Philippe a ouvert ce lundi 25 mai le "Ségur de la Santé", grande concertation visant à une "refondation du système de santé" français en sept semaines. Le Premier ministre assuré que la revalorisation des salaires des soignants allait être "significative" afin "de garder intacte" la "motivation" des professionnels de santé.

Guyane - 67 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés entre samedi et dimanche 24 mai en Guyane, ce qui porte à 328 le nombre de personnes contaminées. Le nombre de personnes infectées par le virus a augmenté de 128% sur les 14 derniers jours.

Automobile - Emmanuel Macron présentera ce mardi 26 mai le plan de soutien à la filière automobile, durement éprouvée par la crise du coronavirus, dans une usine du groupe Valeo dans les Hauts-de-France.