Les infos de 5h - CHU de Reims : ce que l'on sait de l'attaque qui a blessé deux soignantes

Après l'agression de deux soignantes lundi 22 mai, c'est le choc au CHU de Reims. Poignardées, l'infirmière et la secrétaire médicale sont dans un état critique tandis que leur agresseur a été placé en garde à vue. Âgé de 59 ans, le suspect est entré dans l'hôpital en dissimulant un couteau de cuisine et a pris la direction de la médecine du travail. Il pénètre dans le vestiaire et tombe sur deux femmes à qui il assène plusieurs coups de couteau.

"L'hôpital par définition est là pour accueillir tout le monde et c'est d'autant plus difficile d'accepter que quelqu'un puisse rentrer et tirer bénéfice de cette hospitalité pour s'attaquer à des soignants", déplore un ophtalmologue présent sur place. L'agresseur tente ensuite de prendre la fuite mais est rapidement interpellé par la police, dans la cour de l'établissement.

Auprès des enquêteurs, il tient des propos incohérents et dit vouloir "s'en prendre à des blouses blanches". Défavorablement connu des services de police, il avait été mis en examen en 2022 pour des faits de violence. Mais souffrant de troubles psychiatriques, il avait bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale.

Le ministre de la Santé, François Braun s'est rendu sur place et a fait part de sa "sidération complète". Il a annoncé qu'il réunira, d'ici la fin de semaine, un comité pour renforcer les mesures de sécurité pour les soignants.

Éducation - Alors que l'Académie de Versailles a besoin de 1.500 professeurs contractuels pour la rentrée de septembre, des sessions de recrutement sont organisées dans tous les départements. Les seules conditions pour passer l'entretien sont d'avoir un bac+3 et un casier judiciaire vierge.

Guerre en Ukraine - Moscou a placé sous "régime antiterroriste" la région de Belgorod. Située à la frontière ukrainienne, elle est la cible d’une nouvelle attaque attribuée à des combattants probablement venus d’Ukraine.



Roland-Garros - Les qualifications de la deuxième levée du Grand Chelem ont débuté lundi avec la victoire de six Français, dont le revenant Lucas Pouille, au premier tour. Au total, 30 Français(es) sont à suivre avant le début du tableau principal.

