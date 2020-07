publié le 09/07/2020 à 05:30

Le 8 juillet, c'était le baptême du feu pour Jean Castex à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a été chahuté par les députés de l'opposition. "C'était soporifique, si ça continue comme ça, la fin de mandat risque d'être très longue", s'est énervé Alexis Corbière de la France insoumise.

Le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti a lui aussi eu droit à un accueil mouvementé. "Vous ne deviez jamais occuper ce fauteuil et vous êtes là. Vous ne deviez jamais avaler de couleuvres et avez retiré cette plainte pour votre atteinte inadmissible à votre vie privée et au secret professionnel. Vos actions futures seront-elles en adéquation avec vos déclarations passées ou pas ?", l'a vivement interpellé le député LR Antoine Savignat.

Jean Castex doit retourner à l'Assemblée le 15 juillet à 15h pour prononcer sa déclaration de politique générale. À l'issue de la déclaration du chef du gouvernement, le débat sera d'une durée de 2h30, puis le vote se tiendra dans les salons voisins de l'hémicycle pendant une durée de 30 minutes.

À écouter également dans ce journal

Conducteur de bus agressé - 6.000 personnes vêtues de blanc ont participé le 8 juillet à une marche blanche en hommage au chauffeur de bus violemment agressé à Bayonne.

Coronavirus - Le Premier ministre doit se rendre en Guyane la semaine prochaine, alors que l'épidémie frappe l'île de manière inquiétante.

Formule 1 - À 39 ans, Fernando Alonso revient à ses premiers amours et réintègre l'écurie Renault à partir de l'année prochaine.