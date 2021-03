publié le 03/03/2021 à 05:45

Une marche blanche est prévue ce mercredi 3 mars dans les rues de Bondy en Seine-Saint-Denis, en hommage à Aymen. L'adolescent de 15 ans a été tué par balle vendredi dernier dans une maison de quartier. Un différend l'opposait à deux frères de 17 et 27 ans, mis en examen et écroué.

La victime, Aymen, était un jeune espoir de la boxe. Son entraîneur, qui fait partie des organisateurs de la marche blanche ce mercredi se confie à RTL. "Je réalise toujours pas. J'ai perdu 5kg, je suis fatigué de penser. C'est une histoire de gamin tout ça à la base. Personne s'attendait à une tragédie comme ça", déplore Christophe Hamza.

La marche blanche se tiendra à 16h dans les rues de Bondy. L'entraîneur d'Aymen attend du soutien. "On va se donner rendez-vous au centre Nelson Mandela. On va déposer des fleurs. C'est important pour la mémoire d'Aymen et pour dénoncer cette violence gratuite. C'était un petit jeune de 15 ans, qui avait pas d'histoire, assidu dans la boxe, bon vivant. On va tous se retrouver, tous les Bondinois, ça va venir d'un peu partout et on va se recueillir pendant une minute de silence", détaille Christophe Hamza, encore très affecté par ce drame.

