Avoir cinq jours pour évacuer son logement, désormais considéré comme dangereux. Une situation invraisemblable que vivent actuellement des habitants de la tour Obélisque à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Cet immeuble de 34 étages, construit dans les années 1970 et composé de 164 logements, se dégrade par manque d'entretien et risque de s'effondrer. Toute la façade sud, la plus endommagée, doit alors être évacuée au plus tard le soir de ce mercredi 10 novembre après un arrêté préfectoral.

Dans cette tour, 60 appartements sont vidés en même temps. On trouve des meubles absolument partout, à tous les étages. Au milieu de toute cette pagaille, une habitante de 80 ans qui quitte son logement avec seulement quatre cartons, direction l'hôtel. "C'est dur à mon âge, c'est toute une vie qui s'écroule", s'effondre la dame âgée qui y habite depuis 40 ans.

Angélique, elle, fait partie de la résistance et refuse de quitter les lieux avec ses neuf enfants. "Nous allons rester sur place car nous n'avons pas de proposition (de relogement, ndlr). Je cherche où aller avec tout le monde, mais je n'ai pas les moyens", explique la mère de famille qui confie ne plus dormir "depuis quatre jours". "Cela ne peut pas se passer ainsi, nous sommes des gens", fustige-t-elle, ajoutant "je suis prête à me sacrifier, me jeter pour que mes enfants restent".

Comme Angélique, une vingtaine d'habitants ne partiront pas mercredi soir malgré l'arrêté préfectoral, faute de logement ou de solution adaptée. Les autres occupants ont quant à eux jusqu'au 8 décembre pour quitter les lieux.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - En Mayenne, la joggeuse de 17 ans disparue puis retrouvée 24 heures plus tard a pu être entendue par les enquêteurs mercredi 10 novembre.

Justice - L'ancien président de la République François Hollande a témoigné mercredi 10 novembre au procès des attentats du 13 novembre 2015.

Football - La joueuse du PSG Aminata Diallo a été placée en garde à vue mercredi 10 novembre après l'agression à coups de barre de fer de sa coéquipière Kheira Hamraoui.