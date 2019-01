Les héros de séries nous ressemblent-ils ?

publié le 23/10/2018 à 07:00

"Quels personnages de séries êtes-vous ?" : les séries télé ont pris une grande place dans notre vie, c'est pourquoi différents magazines, sites Internet et réseaux sociaux proposent régulièrement des tests de ce type. Sont-ils réellement parlants ? A en croire notre attachement aux héros et à nos références régulières à leur caractère ainsi qu à leur vécu, il est indéniable que l'on se projette en eux, et inversement. Leur force et leurs failles sont un reflet des traits humains des plus positifs aux plus sombres. Ce qui explique que l'on vibre avec eux, que l'on s'y attache ou qu'on les déteste...

Invités

- Marjolaine Boutet, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Picardie Jules Verne, spécialiste des séries télévisées, auteur de Séries télé pour les Nuls (Editions First) et Un village français- Une histoire de l'occupation (Editions La Martinière)



- Benoît Aubert, directeur de l'ICD Business School, auteur de De McGyver à Mad Men, quand les séries TV nous enseignent le management, co-écrit avec Benoît Meyronin (éditions Dunod)

