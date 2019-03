publié le 11/03/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une de l’heure du crime ce soir, les grands procès qui ont marqué la France. Avec Me Emmanuel Pierrat, nous avons choisis les 3 procès les plus célèbres du XXème siècle. Tout le monde en a entendu parler, mais il existe pour chacune de ces affaires de nombreuses zones d’ombre qui n’ont jamais été totalement élucidées.





A commencer par Henri Désiré Landru, le Don Juan aux 283 conquêtes, le petit escroc devenu tueur en série, le « Barbe Bleue de Gambais», comme l’ont appelé les journaux de l’époque, Accusé de 11 assassinats, il sera condamné à la peine capitale par la cour d’assises de Versailles, le 30 novembre 1921. Pourtant il n’a jamais avoué et on n’a retrouvé aucun corps de ses victimes…

Le Dr Petiot, surnommé Dr Satan par la presse. Il a été condamné et guillotiné le 25 mai 1946 après un procès à grand spectacle. On ne connaît toujours pas le nombre exact de ses victimes. Ni s’il a eu des complices, ni ce que sont devenus les millions contenus dans les valises de celles et de ceux qui voulaient échapper aux nazis.

L’affaire Dominici. Dans la nuit du 4 au 5 août 1952, trois Anglais, Jack Drummond, sa femme Anne et leur fille Elisabeth, 10 ans, sont assassinés près de leur voiture à proximité de La Grande Terre, la ferme de la famille Dominici, sur la commune de Lurs dans les Basses-Alpes. Un homme de 75 ans, Gaston Dominici, va finalement être accusé de ce triple meurtre, après avoir successivement nié, avoué puis s’être rétracté. Condamné à mort en 1954, grâcié trois ans plus tard par le Pdt René Coty, libéré par le général de Gaulle, il a emporté dans la tombe ses secrets de famille













Nos invités

Emmanuel Pierrat, avocat et conservateur du musée du Barreau de Paris. Il vient de publier les 3 nouveaux volumes de la collection « Les grands procès qui ont marqué l’Histoire » paru le 28 février dernier aux éditions de la Martinière.