Les grands flics qui ont fait le 36 !

Emilien Vinee

publié le 06/09/2018

L'édito de Jacques Pradel





Ce soir nous revisitons la légende du 36 quai des Orfèvres avec Claude Cancès, un de ses anciens patrons, et Charles Diaz historien de la police et lui-même ancien de la prestigieuse brigade criminelle.



Une occasion d’évoquer quelques unes des affaires criminelles les plus célèbres avec les archives de la rédaction d’RTL

Nos invités

Claude Cancès, ancien directeur de la Police Judiciaire (ancien Patron du 36), Charles Diaz historien de la police, (ancien de la brigade criminelle). Leur nouveau livre, « Ces flics qui ont fait le 36 », parait demain chez Mareuil éditions.