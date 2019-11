Les fantômes de Jean-Marc Reiser

et Emilien Vinee

publié le 05/11/2019 à 21:01





A la une, l’affaire Sophie Le Tan, cette jeune femme d’origine vietnamienne, disparue le jour de son anniversaire le 7 septembre 2018, et dont on a retrouvé le corps dans une forêt proche de Strasbourg le 23 octobre dernier.



Me Gérard Welzer, l’avocat de la famille Le Tan fera le point des dernières avancées de l’enquête alors que le suspect n°1, chez qui on a retrouvé d’importantes traces de sang de la victime, continue à nier toute implication malgré des charges accablantes.



Nous reviendrons aussi sur les circonstances de la disparition en 1987, d’une jeune femme de 23 ans, Françoise Homann, une affaire qui présente d’étranges similitudes avec celle de Sophie Le Tan. Jean-Marc Reiser, comme en 2018 était le dernier à avoir vu vivante cette jeune représentante qui avait sonné chez lui pour lui vendre un aspirateur et dont on n’a toujours pas retrouvé le corps. Suspect n°1, il avait été mis en examen pour enlèvement suivi de meurtre et déferré devant une cour d’assises qui l’avait finalement acquitté faute de preuve tangible en 2001. A l’époque, le parquet ne pouvait pas faire appel d’une décision judiciaire.



Mais que se passerait-il si on retrouvait aujourd’hui le squelette de Françoise Hohmann, dans la forêt où les restes de Sophie Le Tan ont été enterrés après son assassinat ? Je poserai la question à Maitre Valérie Gletty du barreau de Strasbourg, avocate de la famille Hohmann au procès de 2001.





Nos invités



David Brunet, journaliste, correspondant Grand Est pour Cnews. Maitre Valérie Gletty du barreau de Strasbourg, qui défendait les parents de Françoise Hohmann lors du procès devant la cour d'assises du Bas-Rhin, Maitre Gérard Welzer du barreau d’Epinal, avocat des parents de Sophie Le Tan.