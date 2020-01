"Les croyants, détendez-vous, on est 2020", s'agace Andréa Bescond

publié le 28/01/2020 à 19:22

"Thomas Sotto, je me souviens quand vous m’avez appelée afin que je fasse partie de l'équipe de RTL Soir. J’ai trouvé ça extrêmement valorisant, j'ai mesuré toute la chance que j'avais d'avoir une carte blanche sur une radio nationale. C'est là que j'ai commencé à écrire des textes pour L’œil de du mardi.

On m’a toujours dit : 'Toi, Andréa, tu es solaire, tu es positive', et j’y ai cru jusqu'à maintenant. Si je dis maintenant, c'est parce que plus j’écris, plus je me rends compte que ma vision de ce monde est absolument dramatique, et qu’a priori j’appartiens à la catégorie des dépressifs pessimistes.

Mince alors. Finalement, Thomas, vous avez pris la place de mon psy et le résultat n'est pas des plus probants. Honnêtement, j’ai cherché un sujet sympa pour cette semaine : j’avais envie de rire. Mais je n'ai pas trouvé, donc c'est parti pour les sujets qui fâchent.

40 millions de Chinois sont en quarantaine à cause du coronavirus. En France, les gens psychotent dès qu’ils croisent des yeux bridés, même si le type s’appelle Jean-Jacques et qu’il est né dans le 13e arrondissement de Paris.

Michou est mort. Il représentait les vestiges d'une folie douce dans un monde ultra formaté. Mais quand même, Michou, il a bien vécu, il s’est amusé et il a réalisé ses rêves en nous faisant passer des soirées magiques.

Kobe Bryant, le basketteur américain, est mort lui aussi, mais à 41 ans, dans un crash d’hélicoptère. Alors que Donald Trump vole en hélicoptère quasiment tous les jours, il faut que ça tombe sur Kobe Bryant. Alors, comme disait Woody Allen, 'si Dieu existe, j’espère qu’il a une bonne excuse'. Permettez-moi d’en douter.

En parlant de Dieu, étant donné que je vous ai dit que j’allais faire des sujets qui fâchent, une gamine ne peut plus faire une story Instagram où elle critique les religions, et notamment l’Islam, sans que ça devienne viral et qu’elle reçoive des menaces de viols et de mort. La môme ne peut plus aller à l’école parce qu’elle a blasphémé. Les croyants, détendez-vous, on est 2020. Dans notre pays, c’est au Moyen-Âge qu’on tuait les gens quand ils méprisaient les religions.



Il y a aussi toute une catégorie de la population, qu’on appelle les athées ou les agnostiques, qui en a ras-le-bol des débats autour de la religion et de la susceptibilité des croyants. Vous nous fatiguez ! On reste calme, et pourtant il y a de quoi s’énerver. Car des blasphèmes à la laïcité, il y en a un paquet.



Entre ceux qui luttent contre la PMA et le mariage pour tous, les autres qui déclarent que l’homosexualité est contre nature, qui exterminent les gays en masse, ceux qui voilent leurs femmes intégralement avec une grille devant les yeux au nom de je ne sais quelle interprétation misogyne des textes...

Entre Donald Trump, un président qui marche contre l’avortement et qui pousse à pénaliser de nouveau cet acte dans son pays et, en France, ceux qui clament : "si le ventre d’une femme enceinte était une vitrine, on y verrait le miracle de la vie et on n’avorterait pas"... Les gars, non, ça ne va pas. Il va falloir trouver une solution pour être un peu plus heureux dans la vie.



Par exemple, écouter la chanson qui rend le plus heureux d’après la science : Don’t stop me now, de Queen. Voilà, selon plein de calculs compliqués, cette célèbre chanson rendrait heureux. Comme je suis un peu chauvine, je me suis demandée quelle était la chanson française qui rendait le plus heureux d’après la science.

Il faut savoir qu’il n’y en a aucune dans le top 10, ni le top 20, ni même le top 100. Du coup, j’ai tapé "chanson française qui rend heureux" dans mon moteur de recherche et je suis tombée sur C'est beau la vie, de Jean Ferrat et La ballade des gens heureux de Gérard Lenormand, qui sont deux chansons, qui, personnellement, me plongent dans une profonde dépression, encore plus que d’écrire un texte sur l’actualité.



Alors les gens, si on a insulté votre religion, que vous ne sentez pas l’humanité digne de vos croyances, ça va bien se passer, respirez un bon coup et écoutez ça : C’est bon pour le moral, de La Compagnie créole".