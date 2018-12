Les clichés sur le sexe ont-ils un fond de vérité ?

publié le 21/09/2018 à 07:00

Plusieurs idées reçues et croyances limitantes gravitent autour de la thématique de la sexualité : la taille, la durée, les besoins des uns et des autres, les sentiments, l’orgasme... D'où viennent ces préjugés ? Sont-ils tous infondés ? Quel est leur impact sur notre éducation sexuelle ?

Invités

- Camille Saféris, comédien et réalisateur. Pièce "Restons Poly" de C.Saféris et Bruno Chapelle jouée le 3 octobre à Bois-le-Roi dans le cadre du festival des Briardises, auteur de Je parle le parisien : dictionnaire franco-parisien et Rayon Homme (Editions La Musardine)

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine, auteur de Vivre ses désirs, vite ! (Editions Point)

- Guillaume d'Alessandro, journaliste à we demain



- Laurence Siroit, psychologue et sexologue



