"Les chasseurs, premiers écologistes de France !" Un brin provocateur, cette campagne publicitaire de la Fédération des chasseurs a provoqué un tollé dans les couloirs du métro parisien. Lancée le 27 août, elle a commencé à être particulièrement remarquée après la démission surprise du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, le mardi 28 août.



Un départ qui s'est justement organisé au lendemain d'une rencontre du ministre et Emmanuel Macron avec les chasseurs. La RATP a finalement demandé une modification du message. Depuis, l'affirmation est devenue interrogation sur les affiches.

Mais sur les réseaux sociaux, ONG et défenseurs de la cause animale n'ont pas digéré le message. Ils multiplient les critiques et les détournements contre cette campagne jugée mensongère. De nombreux internautes se disent choqués par ces termes et beaucoup corrigent le slogan en remplaçant "écologistes" par "assassins" ou "humoristes".