Les billets d'avion devraient être plus chers en 2019

publié le 27/11/2018 à 13:56

Les billets d'avion pourraient vous coûter plus cher en 2019. Les compagnies aériennes vont faire face à une hausse importante des redevances aéroportuaires françaises, rapporte Le Parisien. Une augmentation des redevances de 2,97% sera mise en place dès le mois d'avril, le tout se répercutant sur les prix des billets d'avion, qui devraient eux aussi augmenter. Cette hausse a pour but de financer 800 millions d'euros d'investissements.



Une mauvaise nouvelle pour les habitués de l'avion mais aussi pour les compagnies aériennes, qui dénoncent cette nouvelle augmentation. La Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam), qui regroupe des compagnies aériennes françaises et étrangères, affirme que les charges aéroportuaires ont augmenté de 130% depuis l'année 2000.

Ces charges devraient davantage pénaliser les compagnies aériennes françaises. La Fnam souligne auprès de RTL.fr que chaque compagnie aérienne a sa propre politique commerciale mais que la concurrence internationale est à prendre en compte. De nombreuses plateformes permettent en effet de comparer les prix des billets de différentes compagnies pour une même destination, le client privilégiant le billet le moins cher.

En règle générale, pour ne pas être pénalisées lors de telles augmentations, les entreprises peuvent rogner sur leurs marges, explique la Fnam. Mais le PDG de Lufthansa Carsten Spohr a dores et déjà annoncé que le prix d'un billet d'avion simple pour l'Europe passerait de 29 à 35 euros.