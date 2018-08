publié le 26/08/2018 à 08:17

Ce lundi 27 août est la date butoir dans Parcoursup afin de valider une place dans une formation sélective, type classe préparatoire, BTS ou IUT. Des bacheliers ont d'ores et déjà obtenu une place dans ces formations, mais ils ont aussi gardé d'autres vœux en attente, dans des filières qu'ils auraient préférées. Mais l'heure du choix est maintenant arrivée. Il faut valider un vœu et abandonner les autres.



Cela permettra aux écoles, aux universités et à ceux qui n'ont aucune proposition d'y voir plus clair sur les places encore disponibles. Les jeunes qui n'ont pas encore de place (15.000 en recherche active selon les chiffres de Parcoursup, 46.000 de plus si on ajoute ceux qui sont considérés comme inactifs sur la plateforme), sont invités à saisir la commission d'accession à l'enseignement supérieur qui - dans chaque académie - étudie les dossiers et cherche des solutions.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, appelle tous les jeunes sans proposition ou sur liste d'attente à saisir la commission de leur académie. Elle assure que c'est ce qui fera la différence entre Parcoursup et APB, à savoir le suivi des élèves, à condition qu'ils se manifestent auprès du rectorat. Il suffit de cliquer sur la plateforme Parcoursup.



