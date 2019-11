publié le 05/11/2019 à 13:22

Depuis sa réouverture la boulangerie ne désemplit pas. "Il y a beaucoup de monde", explique le propriétaire du magasin. "On ne regrette pas on est contents. On voulait faire ça depuis qu'on s'est rencontrés. On avait décidé qu'on s'installerait un jour donc on ne regrette pas", ajoute Léa, sa femme.



Le couple reconnaît tout de même que s'installer n'a pas été chose facile. "C'était énormément compliqué au niveau des démarches, indique Alexandre, mais bon après c'est le parcours du combattant qui fait que la victoire est plus belle". "Il suffit juste de prendre un peu son courage à deux mains et puis de faire les démarches qu'il faut", estime sa compagne.

"C'est beaucoup de travail", indique les tenants de la boulangerie, "en ce moment on commence à 3 heures du matin et on finit à minuit à peu près".

Mais le travail paye : le pain est bon, les pâtisseries délicieuses et les clients satisfaits. "C'est magnifique et en plus c'est bon. Je dirais même c'est très bon !", lance l'un d'entre eux. "J'espère pour eux que ça va marcher très fort. On apprécie énormément et tout est bon", ajoute un autre. Parmi les produits phares du magasin le croissant au beurre, déjà primé au concours départemental.