publié le 06/06/2019 à 07:00

Football, danse, basket, boxe, gymnastique... : comment se représente-t-on inconsciemment ces différentes catégories sportives ? L'étonnement n'est-il pas au rendez-vous quand une jeune fille déclare vouloir faire du rugby et un jeune garçon du ballet ? Et la ferveur n’est-elle pas toujours plus forte pour les compétitions masculines ?



Bien évidemment les mentalités évoluent dans le bon sens et les matches féminins commencent à être suivis. Le sport féminin est-il en passe d'être reconnu à sa juste valeur, quelle que soit la discipline ? Les stéréotypes persistent-t-ils malgré tout ? Le sport est-il toujours ‘genré’ ?



Invités

- Mélissa Plaza, ex-joueuse professionnelle internationale de football, diplômée d'un doctorat en psychologie du sport, donne des conférences pour sensibiliser le public aux stéréotypes sexués ainsi qu'aux discriminations et violences qui en découlent, auteure de Pas pour les filles ? (Editions Robert Laffont)

- Grégoire Tournon, Monsieur Sport de l'émission TéléMatin sur France 2 et sur la chaîne Trek

Pas pour les filles ? (Editions Robert Laffont)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).