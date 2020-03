Le rapt de Patty Hearst : la riche héritière passée du côté de ses ravisseurs

publié le 05/03/2020 à 21:01

A la Une de l'émission, l'enlèvement de Patricia Hearst, en 1974. Une affaire spectaculaire et hallucinante qui avait tenu en haleine toute l'Amérique et même le monde entier. Tout d'abord à cause de la personnalité de cette jeune femme de dix-neuf ans, héritière d'un empire financier aux USA. Mais surtout à cause de sa trajectoire : passée en quelques semaines du côté de ses ravisseurs...Jusqu'à épouser leurs idées et participer à leurs méfaits et devenir elle aussi une criminelle et prendre les armes.

Un choix délibéré ou accepté sous la contrainte ? Un incroyable retournement qu'on appelle communément le syndrome de Stockolm. Le cas Patty Hearst n'a jamais cessé de faire débat et a toujours divisé les experts. Un rapt qui cache encore bien des inconnues et des interrogations...

Le 4 février 1974 au soir, Patricia Hearst, 19 ans, prend sa douche dans l'appartement qu'elle occupe sur le campus de l'Université de Berkeley. Elle partage ce petit duplex au 2603 Benvenue Street avec son fiancé. Le jeune professeur Steve Weed qui prépare du café dans la cuisine tout en écoutant du Mozart. Le couple est parfaitement anonyme sur le campus californien. Même si Patricia Hearst, que tout le monde appelle Patty, n'est pas n'importe qui...



Aurélie Raya, journaliste à Paris Match et auteur de l'ouvrage "Drames chez les riches !" paru aux Editions Stock.

