publié le 06/11/2018 à 20:45

L'édito de Jacques Pradel





Le 12 novembre 2008, Jean-Pierre Guillaud, schizophrène, poignarde mortellement Luc Meunier, 26 ans, à Grenoble, après être sorti de l’hôpital psychiatrique où il était interné. Il est reconnu pénalement irresponsable de ses actes.

C'est son médecin psychiatre, le docteur Gujadhur, qui fait face à la justice. Il est condamné en appel par le tribunal pénal de Grenoble à 18 mois de prison avec sursis pour manque de surveillance et grave défaut d’appréciation de la dangerosité d’un patient. Une condamnation inédite en France, qui peut faire jurisprudence.



Demain, les psychiatres seront-ils pénalement responsables des gestes de leurs patients ?



Nos invités

Agnès Pizzini, journaliste et réalisatrice, auteur du documentaire « Le psychiatre et l’assassin » diffusé dans Infrarouge ce mardi soir sur France 2 et le docteur Daniel Zagury expert psychiatre auprès des Tribunaux.