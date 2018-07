Le prix du carburant va-t-il augmenter pendant l'été ?

publié le 07/07/2018 à 08:41

En ce premier jour des grandes vacances, Auto Plus publie une enquête qui affirme que l’été sera chaud au niveau des prix des carburants. Les prix des carburants sont déjà élevés en ce moment. Le litre de gazole est aujourd’hui environ 30 centimes plus cher que l’été dernier et celui du super environ 20 centimes plus cher que lors des grandes vacances 2017, ce qui va donc nous coûter entre 10 et 15 euros de plus par plein.



Est-ce que les prix vont rester aussi élevés tout l’été ? Sauf crise mondiale majeure, les prix des carburants devraient rester relativement stables cet été, c’est-à-dire assez élevés. Pas de hausse forte donc, mais pas de baisse significative en vue non plus.

La France, à force d’augmenter les taxes, est devenu l'un des pays d’Europe où les carburants sont les plus chers. Mais parmi les automobilistes qui voyageront en Europe cet été, il y aura des gagnants et des perdants. Vous avez choisi l’Espagne ? C’est gagné ! Le gazole ou votre super y est environ 22-23 centimes moins cher qu’en France. Gagné aussi, si vous allez en Belgique : seulement 2-3 centimes d’économisés sur le gazole, mais une dizaine de centimes quand même sur le sans plomb.

Gagné encore au Portugal, mais seulement si vous avez un diesel : le gazole vous y coûtera environ 10 centimes de moins qu’en France. En revanche, si vous roulez au super, attention, il est environ 3 centimes plus cher au Portugal que chez nous.



Mais les grands perdants seront ceux qui ont décidé d’aller passer leurs vacances en Italie. L’Italie est aujourd’hui le pays le plus cher d’Europe pour les carburants : 6 centimes de plus qu’en France sur le gazole et presque 10 centimes de plus sur le super !