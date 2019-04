Le "prédateur des bois" : Appel à témoin

publié le 30/04/2019 à 21:00

En cas d'informations permettant d'aider les enquêteurs, il est demandé d'appeler au 0800.35.83.35 ou d'envoyer un mail à giccs@interieur.gouv.fr . Vous pouvez également laisser un message sur la page de l'Heure du Crime.



Emission spéciale de l’heure du crime ce soir pour tenter d’identifier un violeur en série, un homme soupçonné d’avoir commis 5 viols entre 1998 et 2008. L’enquête sur ce dossier non élucidé est menée par l’OCRVP, l’office de répression des violences faîtes aux personnes, dont le patron le commissaire Philippe Guichard est notre invité. L’OCRVP a décidé le 3 avril dernier de relancer un appel à témoin accompagné d’un nouveau portrait robot de cet agresseur sexuel, surnommé par les enquêteurs le « Prédateur des bois ». Entre 1998 et 2008 , enlevait ses victimes, âgées de 15 à 19 ans, en ville, les conduisait dans un bois avant de les violer et de les relâcher. Il agi à visage découvert et son ADN, inconnu des fichiers génétiques, a été retrouvé à chaque fois. En 1998 il a fait une victime au moins en Charente-Maritime notamment à La Rochelle, en 1999 il a agi dans l'Essonne, en 2000 dans les Hauts-de-Seine, mais aussi encore dans l'Essonne et dans les Yvelines. En 2008 on a retrouvé sa trace dans Paris et toujours dans le département de l'Essonne.

Sa dernière victime décrit un homme d’une soixantaine d’année au moins, aux cheveux ras, poivre et sel, une corpulence mince et précise qu’il était porteur d'une boucle à l’oreille gauche. Les cinq victimes ont noté la couleur de ses yeux, bleus clairs, « regard d’acier » et un visage émacié.

Vous entendrez le témoignage de deux de ces jeunes victimes qui décriront son mode opératoire, le journaliste du Nouveau détective Michel Mary évoquera l’enquête qu’il avait réalisé à l’époque pour son magazine, et le commissaire Philippe Guichard reviendra sur des éléments de ce dossier qui pourraient permettre de recueillir vos témoignages. On vous communiquera aussi un numéro vert et une adresse internet pour prendre directement contact avec l’OCRVP si vous pensez détenir une information importante.

Nos invités

Le commissaire Philippe Guichard, patron de l’OCRVP (Office central de la répression des violences aux personnes). Il nous a accordé une interview la semaine dernière au sein des bureau de l’OCRVP, Michel Mary, journaliste, grand reporter pour le journal « Le Nouveau Détective ». Il a suivi dernièrement pour son journal le procès d’un violeur en série dit « le violeur à la montre ». Accusé de viols en série et d'agressions sexuelles commis depuis 2003 dans le Val-d'Oise et les Yvelines notamment, il a été condamné par la cour d'assises du Val D’Oise le 18 avril dernier.