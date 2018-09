Le meilleur de Laurent Gerra : Philippe de Villiers et Karl Lagarfeld

publié le 23/09/2018 à 10:18

Philippe de Villiers, a récemment reçu le prix Combourg Chateaubriand, qui récompense les écrivains dont le style honore la mémoire et l'œuvre de Chateaubriand. Une distinction dont l'ancien président du conseil général de Vendée est très fier.



"C'est tout de même autre chose que le Goncourt, ce prix surévalué qui ne récompense que des pseudo-auteurs du sérail qui et passent leur temps à disserter sur France Inter des dernières techniques à la mode pour s'épiler le sillon-interfessier", lance-t-il, imité par Laurent Gerra.

Interrogé sur la littérature contemporaine par Mademoiselle Jade, le fondateur du Mouvement pour la France, toujours imité par Laurent Gerra, se lance dans une diatribe enflammée. "La littérature contemporaine est d'une nullité abyssale. La semaine dernière j'ai lu le dernier Christine Angot : et bien niveau style et vocabulaire, on était plus proche de Dany Brillant que de Chateaubriand !"