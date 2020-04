Le meilleur de Laurent Gerra avec Philippe Bouvard et Michel Houellebecq

publié le 11/04/2020 à 09:46

Comme chaque semaine, sur RTL, Philippe Bouvard porte un regard acéré sur notre société dans son émission Allô, ici Bouvard. "Comment allez-vous Philippe ?", demande Jade. "Si j'ai un rendez-vous ? Je n'ai pas besoin de rendez-vous, c'est mon émission, mon petit Jean-Michel", lui répond-il.

"Je vous demandais comment vous alliez !", explique Jade à Philippe Bouvard. "Mais non, mais non, je n'habite pas dans l'Allier mais dans les Alpes-Maritimes, à Cannes et à Cannes, les petites pépé ont de belles cannes", dit-il en rigolant.

Arrive alors Michel Houellebecq au téléphone, qui essaie de nouveaux médicaments pendant le confinement. "C'est sympa comme passe-temps", souligne l'auteur. "Je voudrais savoir où est-ce qu'on peut se procurer de la chloroquine", demande-t-il. "Mon petit Marcel, le mieux pour se procurer des rouquines, c'est d'aller en Irlande. C'est le paradis des poils de carotte", lui conseille un Philippe Bouvard hilare.