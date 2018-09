Le meilleur de Laurent Gerra avec les Deschiens et Céline Dion

publié le 02/09/2018 à 18:24

Alors qu'Édouard Philippe était resté muet à propos du feuilleton Benalla, qui a occupé tout l'été, a trouvé que cette affaire était "disproportionnée". Ce n'est pas l'avis des Deschiens.



"36 15, code qui n'en veut, avec aujourd'hui mon gars Bruno Lochet, un gars qui n'en veut. Alors, que recherches-tu mon Bruno ?", lance François Moral, imité par Laurent Gerra. Pour Bruno, l'objectif est simple : "Bah comme Benalla a été suspendu, je me suis dit : vas-y mon Bruno, propose tes services pour le remplacer auprès du président".



"Oh oh ! Mais tu as de l'ambition, c'est bien ça mon Bruno. Mais, as-tu les compétences comme qui dirait requises ?", l'interroge François Moral. Bruno ne se démonte pas : "Bah oui parce que moi aussi j'adore taper sur les gauchisses. J'ai une bonne poigne, avant j'étais bûcheron. J'ai abattu des chênes donc c'est pas un alter-mondialisse en sandales qui va me faire peur."

"J’suis tellement contente de vous retrouver vous autres, là, dans vot’ morning show avec m’sieur Calvi qu’on sent qu’il a guinché tout l’été sur la lambada. Du coup, ça balance bien cette rentrée, ça swingue sur RTL", a commencé Céline Dion, imitée par Laurent Gerra.



"C’est très gentil Céline. Et vous, votre été s’est bien passé avec votre tournée mondiale du Japon à l’Australie ?" a demandé Mademoiselle Jade.



"Tu parles d’un été ! Moi la canicule, c’est dans mes combinaisons en latex que je l’ai sentie, à faire des galipettes sur toutes les scènes du monde. Avec la sueur, ça me collait comme du sirop d’érable. Quand mon habilleuse m’enlevait ma tenue de Catwoman, ça faisait sparadrap. Oh c’t’affreux, affreux ! Et j’vous dit pas, plus bas, ça faisait carrément ventouse ! C’est pâ Dieu possible !" a expliqué la chanteuse canadienne, imitée par l'humoriste.