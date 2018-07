Le journal de 7h30 : un premier débat présidentiel très musclé aux États-Unis

publié le 27/09/2016 à 09:30

Après plusieurs semaines de campagne, la première passe d'armes entre les deux principaux candidats à la Maison-Blanche s'est déroulée lundi 26 septembre à New York. Face à une Hillary Clinton maniant précision et humour, Donald Trump est apparu plus flou et agressif. Quand Hillary Clinton appelait son adversaire "Donald", celui-ci l'apostrophait avec un "madame la secrétaire d'État". Les différents sujets débattus par les candidats ont, à chaque fois, donné lieu à des échanges très musclés.



C'est la candidate démocrate qui a toutefois marqué le plus de points selon les premiers sondages post-débat. Enfin de soirée, Donald Trump s'est notamment lancé dans une diatribe étonnante contre sa rivale. "J’ai un bien meilleur jugement et j’ai surtout un bien meilleur tempérament", s'est emporté le candidat républicain dont l'attitude contredisait le propos. Hillary Clinton s'est alors contenté de lâcher une exclamation pleine de perplexité et de surprise en guise de réponse, ce qui n'a pas manqué de faire rire l'assistance, habituellement silencieuse.

À écouter également dans ce journal

- Les 300 salariés de l'usine Alstom de Belfort ont quitté leur ville pour se rendre à Paris et se rassembler devant le siège du groupe industriel à Saint-Ouen (93).

- Le procès de l'affaire de la "chemise arrachée" du DRH d'Air France Xavier Broseta commence ce jour au tribunal de Bobigny. 15 salariés de la compagnie aérienne sont jugés pour "violences en réunion et dégradation".



- Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,4% en août selon les statistiques rendues publiques lundi 26 septembre par Pôle emploi.



- La "taxe attentat", prélevée depuis 1986 sur chaque contrat d'assurance pour cotiser au fonds de garantie des victimes va passer de 4€30 à 6€40 après les attaques terroristes qui ont frappé la France ces 18 derniers mois.



- L'ancien patron du renseignement intérieur Bernard Squarcini et Christian Flaesch, ancien directeur de la police judiciaire parisienne, ont passé la nuit en garde à vue dans le cadre d'une enquête de l'IGPN pour trafic d'influence.



- Le président colombien Juan Manuel Santos et les commandants des FARC - une guérilla marxiste - ont officiellement scellé un accord de paix historique entré en vigueur le 26 septembre et qui met fin au plus vieux conflit armé d'Amérique latine.