Le journal de 6h30 : les salaires de cheminots grévistes fortement amputés

publié le 31/05/2018 à 08:25

Alors que le deuxième mois de grève des cheminots se termine, et que les salaires de mai ont été versés, l'heure est au bilan et il n'est pas rose pour les salariés. Joffrey, guichetier à la gare Montparnasse montre à RTL le décompte d'une fiche de paie bien amputée. "Il m'ont retiré 6 grèves plus deux repos, donc 8 jours de moins, 480 euros", explique-t-il.



Près de 500 euros en moins sur un salaire de 1.800 euros, depuis quelques temps, il a freiné ses dépenses. "Faut faire attention, on mange des pommes de terre faut pas se mentir. On va sans doute se priver de grandes vacances", confie le salarié.

Mais ce qui le met en rogne, ce sont les jours de repos que la direction lui compte comme jour de grève. "Si lundi et mardi il y a grève, et que mercredi vous êtes au repos, votre mercredi est compté comme une grève", illustre-t-il. Mais malgré tout il l'assure, "on ne lâchera pas cette grève". Le tribunal de Bobigny, saisi par les syndicats, doit se prononcer ce jeudi 31 mai.

