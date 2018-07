Le journal de 18h : marche blanche en hommage à Mireille Knoll

publié le 28/03/2018 à 19:13

"Assassinée parce qu'elle était juive", a dit Emmanuel Macron. Dans cette affaire, deux hommes ont été mis en examen et écroués. Ce crime antisémite, qui rappelle celui de Sarah Halimi, a suscité une vague d'indignation bien au-delà de la communauté juive. La vieille dame de 85 ans a été poignardée chez elle la semaine dernière.



Mireille Knoll a été victime du même "obscurantisme barbare" que le gendarme tué par le jihadiste de l'Aude, s'est indigné le chef de l'État. "L'obscurantisme barbare (...) nie la valeur que nous donnons à la vie, valeur niée par le terroriste de Trèbes, valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive et qui ainsi a profané nos valeurs sacrées et notre mémoire", a déploré Emmanuel Macron.

Le Conseil Représentatif des Institutions juives a invité tous les politiques à se joindre au mouvement, sauf le FN, jugé "infréquentable" et pas non plus la France Insoumise. Le CRIF estime que les antisémites sont sur-représentés dans ces deux partis. A l'inverse, le fils de Mireille Knoll a appelé à un rassemblement sans distinction.

À écouter également dans ce journal :

Hommage : Arnaud Beltrame, le gendarme qui s'est porté volontaire pour remplacer une otage lors de l'attaque de Trèbes était honoré mercredi 28 mars aux Invalides lors d’un homme national. "Sa grandeur a sidéré la France", a déclaré Emmanuel Macron. Arnaud Beltrame a été promu au grade de Colonel et a été élevé au rang de Commandeur de la Légion d'Honneur.



Société : les funérailles du Colonel Beltrame auront lieu demain à Carcassonne, en présence du ministre de l'Intérieur Gérard Colomb et de la ministre de la Justice Nicole Belloubet qui se rendront auparavant à Trèbes. Ils assisteront à un hommage aux trois victimes civiles qui seront également inhumées demain.



Société : Un local du site Tolbiac de l'Université Paris 1, actuellement occupé par des étudiants d'extrême-gauche, a été vandalisé ce mercredi 28 mars.