Le journal de 18h : grève historique pour Carrefour

publié le 31/03/2018 à 19:22

C'est un conflit d'une ampleur sans précédent dans le groupe Carrefour. Les magasins du groupe ont connu ce samedi 31 mars l'une des grèves les plus massives de leur histoire. Selon les syndicats, au moins 300 grandes surfaces ont été touchées par des arrêts de travail. Beaucoup moins selon la direction qui évoque à la mi-journée 80% d'hypermarchés ouverts, et même 100% de supermarchés.



Au-delà de la bataille des chiffres, la date n'avait évidemment pas été choisie au hasard. Après Noël, le week-end de Pâques est le 2ème plus important de l'année en matière de chiffre d'affaires. Il y a plusieurs raisons à cette grève : un plan de 2.400 suppressions d'emplois, mais aussi des salariés qui ont vu chuter de façon spectaculaire leur participation au résultat de l'entreprise. On ne leur proposait au départ que 57 euros pour l'année. Dans les dernières négociations, la direction a proposé un peu plus de 400 euros.



La direction affirme qu'il n'y a pas d'autre solution : il faut s'adapter à la concurrence de géants comme Amazon qui livrent à domicile.

À écouter également dans ce journal

Société - Avec la fin de la trêve hivernale, environ un millier de manifestants étaient réunis à Nantes ce samedi 31 mars pour dire non aux expulsions. Et dans cette manifestation, il y avait également les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport abandonné, tous ceux qui n'ont pas encore été évacués du site peuvent être expulsés à partir du dimanche 1er avril.





Accident - Un petit avion de tourisme s'est écrasé au bord d'une autoroute. C'est la scène à laquelle ont assisté des automobilistes à l'heure du déjeuner sur l'autoroute A47, à hauteur de St-Chamond dans la Loire. Les deux occupants du petit bimoteur sont morts sur le coup. Avant de toucher le sol, ils ont semble-t-il heurté un portique de signalisation surplombant l'autoroute.



Sports - À Bordeaux, plus de 41.000 spectateurs assisteront ce soir à Monaco-PSG, superbe affiche de la finale de la Coupe de la Ligue. La même que l'an dernier. Les Parisiens l'avaient emporté 4 buts à 1 et s'ils gagnent ce soir, ce sera leur cinquième Coupe de la Ligue consécutive.