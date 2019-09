Le jeu envahit-il notre société ?

publié le 06/09/2019 à 07:00

Jeux vidéo, applications telles que Candy Crush, escape games, espace détente avec baby-foot et table de ping-pong dans les entreprises, jeux de société qui reviennent en force : le jeu n’a jamais été aussi présent dans nos vies, et il n’est plus exclusivement l’apanage des enfants !

Pourquoi le jeu envahit-il notre quotidien ? A-t-il tendance à nous infantiliser ? Que révèle-t-il de nous et de notre société ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !





Invités

- Jean Epstein, psychosociologue, kinésithérapeute formé par Boris Dolto, spécialiste des questions relatives à l'éducation et à la famille et à la construction des repères chez l'enfant. Auteur de Comprendre le monde de l'enfant (Editions Dunod)



- Aurélien Fouillet, sociologue de l'imaginaire et enseignant à l'ENSCI (Ecole nationale supérieure de création industrielle). Auteur de L'empire ludique (Editions François Bourin) et de Détour vers le futur (Editions Liber, sortie prochainement)



Comprendre le monde de l'enfant

L'empire ludique

Détour vers le futur