Le jardinage peut-il aider à nous soigner ?

Se reconnecter à soi, diminuer le stress et la tension artérielle, contrer les troubles du sommeil, améliorer la mémoire et l'estime de soi... : les bienfaits de la nature sur le mental et le physique sont multiples. Elle s'inscrit dans une démarche de bien-être qui pourrait favoriser l'amélioration de l'état de santé de certains convalescents. Comment expliquer ce phénomène ? Jardiner peut-il être un remède à certains troubles de santé ? L'hortithérapie va-t-elle devenir incontournable dans les prochaines années ?

- Sylvie Riou-Millot, journaliste et chef de rubrique santé au magazine Sciences et Avenir, partenaire de l’émission

- Xavier Mathias, maraicher bio et maitre formateur à "Fermes d'avenir". Il enseigne à l'Ecole Du Breuil, auteur de Au cœur de la permaculture (Editions Larousse) et Faire progresser son potager en permaculture (Editions Acte Sud)



