Le double meurtre de Montigny les Metz : 30 ans d’impasse judiciaire

Deuxième émission spéciale de l’Heure du Crime enregistrée à Metz, depuis la rédaction du journal Le Républicain Lorrain, à l’occasion de la publication d’un hors-série du groupe Républicain Lorrain – L’Est Républicain – Vosges Matin, consacré à l’affaire de Montigny-les-Metz, l’assassinat toujours impuni, de deux garçonnets âgés de 8 ans. C’était il y a 30 ans, jour pour jour, le 28 septembre 1986.



Le 28 septembre, c’était un dimanche en 1986. Ce jour-là, vers 20 heures, des policiers qui patrouillent dans toute la ville, alertés par les parents inquiets d’être sans nouvelles des deux petits garçons, découvrent les corps d’Alexandre Beckrich et Cyril Beining, allongés sur le dos, l’un a côté de l’autre, près d’une voie de manœuvre de la SNCF, à quelques centaines de mètres de leurs domiciles respectifs.

Les enfants ont eu le crâne fracassé à coups de pierre. Le pantalon de l’un des garçonnets est baissé. La nature des blessures, le fait que les visages des deux enfants aient été rendus méconnaissables, la marque profonde faite dans le sol meuble par la tête de l’un des enfants, tout indique l’acharnement et l’extrême violence du ou des assassins. Jamais un tel drame ne s’est produit à Metz. Les habitants sont en état de choc.





C’est ce drame et la saga judiciaire qui continue encore aujourd’hui que raconte le hors-série publié mercredi matin sous le titre « L’affaire de Montigny-les-Metz 30 ans d’impasse judiciaire ». Nous revenons aujourd’hui et demain sur l’ensemble de l’affaire avec les journalistes qui ont enquêté et quelques-uns des acteurs-clé du dossier.



Nos invités

Kevin Grethen, journaliste au Républicain Lorrain. Il a coordonné le hors-série. Alain Morvan, journaliste au Républicain Lorrain, Emmanuel Charlot, journaliste et auteur du livre L’Affaire Dils-Heaulme, contre-enquête sur un fiasco judiciaire, Me Liliane Glock, avocate au barreau de Nancy et avocate de Francis Heaulme, Patrick Dils.

