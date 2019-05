Le crime gratuit

publié le 09/05/2019 à 21:00

A la Une ce soir, deux affaires bien réelles, et heureusement très rares, de crime gratuit. A 8 mois d’intervalle, en octobre 2017 et en avril 2018, un adolescent de 15 ans, Corentin, et un jeune homme de 22 ans, Mathieu, ont décidé de tuer une femme rencontrée par hasard, pour voir, diront-ils tous les deux en employant les mêmes mots, « pour voir ce que ça faisait de tuer quelqu’un » !



Le 19 octobre 2017, Corentin a quitté son domicile de Caudry, près de Cambrai dans le nord, en sachant qu’il allait tuer quelqu’un. Il a longuement attendu dans une ruelle déserte de sa petite ville, que quelqu’un passe seul pour se jeter sur sa victime avec un couteau qu’il avait emporté pour tuer. Ginette Alvarez, une mère de famille de 57 ans a été poignardé à mort ! Corentin s’est dénoncé 6 mois plus tard.



Le jeudi 21 juin 2018, Mathieu, 22 ans, pousse la porte du commissariat de Montélimar dans la Drôme. Au policier de permanence qui l’accueille, il raconte que deux jours plus tôt il a pris en stop une jeune guide touristique avec qui il était allé passer la soirée à Sommières dans le Gard. Ils avaient dîné ensemble, puis au moment de reprendre sa voiture garée un peu plus loin, dans un endroit isolé, il s’était jeté sur elle, et lui avait porté une quinzaine de coups de couteau. Il avait poussé le corps dans un fossé et il était rentré dormir chez ses parents, à Montélimar. Au policier qui lui demande pourquoi il a fait ça ? Il répond : « Pour l’expérience, pour savoir ce que cela fait d’ôter la vie ». Il y a longtemps que je voulais savoir ce que cela faisait de tuer quelqu’un. Mathieu est incarcéré dans l’attente de son procès. Corentin lui a été condamné le mois dernier à 15 ans de réclusion.



Deux crimes, deux énigmes que nous allons décrypter avec nos invités dans un instant.





Nos invités

Les journalistes Timothé Boutry, du Parisien/Aujourd’hui en France, et Alain Hamon, ancien journaliste d'RTL, Docteur Daniel Zagury, expert psychiatre auprès des tribunaux.