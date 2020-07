"Le coronavirus circule encore", prévient le Conseil scientifique

publié le 09/07/2020 à 02:35

"Il y a un certain nombre de risques qu'il y ait un retour du virus à l'automne. On est extrêmement frappé par ce qui se passe dans l'hémisphère Sud en ce moment, qui est en hiver austral : l'épidémie est en train de flamber, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie, qui vient de confiner Melbourne alors que ce pays était jusqu'à maintenant extrêmement protégé. On a de très grandes inquiétudes", a expliqué Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, l'institution chargée de guider l'action du gouvernement en matière de politique sanitaire.

"Ce n'est pas une certitude et j'espère qu'on va se tromper, mais beaucoup d'éléments font penser qu'il pourrait y avoir un retour du virus sur l'Europe pour la fin octobre ou le mois de novembre. Si c'est le cas, on sera évidemment beaucoup plus prêts qu'on ne l'avait été au mois de février", poursuit l'immunologue de formation.

les gestes de distanciation sociale se perdent"

"D'un côté, tous les chiffres en France sont plutôt bons, on a les outils, on a les tests, on dépiste, donc tout ça est extrêmement positif. Et puis de l'autre côté, il y a une perte quasi-complète des mesures de distanciation, en particulier chez la population jeune", s'inquiète le médecin. "Le port du masque dans les transports ou le lavage des mains sont des choses qui sont restées, mais par contre, les gestes de distanciation sociale plus généraux sont en train de se perdre."

Face à une menace pas encore tout à fait tarie, l'Assemblée nationale et le Sénat ont décidé que la mission du Conseil scientifique soit prolongée jusqu'au 30 octobre.