publié le 06/09/2018 à 09:51

Plus que jamais dans l'actualité avec son nouveau disque de chansons entraînantes intitulé J'assume tout, Patrick Sébastien n'a pas abandonné pour autant son rendez-vous culturel que le monde entier nous envie et qu'il a baptisé Couillon de culture.



"Salut à toutes et salut à tous, et merci d'être fidèle à notre rendez-vous qui fait du bien par où ça passe ! Pour démarrer cette nouvelle saison, j'ai décidé de consacrer mon Couillon de culture à un truc dont on parle vachement en ce moment, c'est la rentrée parce que malheureusement, on peut pas passer toute l’année à poils au Cap d’Agde, hé, hé !", s'amuse l'animateur, imité par Laurent Gerra.

"Alors comme d'habitude, j'ai réuni que des potes à moi, des mecs et des meufs qui font du bien et qu'en ont dans le cigare : Bertrand Tavernier, la capitaine Marleau, Michel Houellebecq et Alain Finkielkraut, Môssieur Finkielkraut !", lance Patrick Sébastien.