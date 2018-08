et Jade

publié le 30/08/2018 à 11:43

Jean-Luc Mélenchon a fait sa rentrée politique le week-end dernier à Marseille. "Il souhaite, à l'occasion des élections européennes, donner, je cite, 'une raclée' à Emmanuel Macron", explique Mademoiselle Jade, qui accueille le député de la France Insoumise.



"C’est ça, c’est ça, petite racaille de journaliste à la solde du grand capital luxembourgeois ! Les Calvi, Martichoux, Louis Bodin et toute la clique…", s'exclame Jean-Luc Mélenchon, imité par Laurent Gerra. "Qu’est-ce que vous m’emmerdez avec le Venezuela !".

"Mais enfin, je ne vous parle pas du Venezuela, je vous parle d’Emmanuel Macron", lui rétorque Jade.

"C’est ça, c’est ça, on les connait vos petites combines de journaleux à la solde des puissants. Il est pas là Nicolas 2 Tavernost, le tsar de M6 ? Combien il a de maisons, hein ?! Vous en parlez pas ! Vous rigolerez moins quand Gérard Miller sera président d’RTL.





Face à l'humeur sensible de M. Mélenchon, Jade finit par abandonner : "Bon puisque vous ne voulez pas répondre aux questions, bonne journée monsieur Mélenchon".



"Amène-moi plutôt un café, Tavernost et une guillotine !", s'écrie-t-il, toujours imité par Laurent Gerra.