publié le 30/08/2018 à 09:43

L'été n'a pas été de tout repos pour certaines personnalités politiques. C'est notamment le cas pour le député basco-béarnais des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle, imité par laurent Gerra.



"Bonjour, pimpante Mademoiselle Jade. Je vois que l'estive vous a été profitable. Vous avez l'œil brillant et la robe soyeuse", lance-t-il à son interlocutrice. "Merci, Jean Lassalle. Toujours aussi galant", le remercie-t-elle. "Évidemment que je suis galant, boudugland. Je vous ai même apporté un bouquet de fleurs des montagnes, vous le brouterez après les informations !", lui répond-il.

Mademoiselle Jade l'interroge sur les circonstances de son accident. Il raconte : "Mes chers compatriotes des territoires ruraux et de l'Outre-Mer, n'envoyez plus de fromages et de bérets, je vais bien. J'étais à Lourdios, un petit village tout là haut. Je gardais les bêtes et je devais me rendre au pot de départ de la sous-préfète d'Oloron. Je m'étais fait tout beau avec du sent-bon, la cravate et la veste en bouc".

Il poursuit : "Mais avant de partir, j'ai vu la Blanchette qui me faisait de l'œil et qui me tirait la langue". Quand Mademoiselle Jade lui demande qui est la Blanchette, Jean Lassalle (toujours imité par l'humoriste) répond : "Une brebis, une très belle brebis avec de grosses mamelles et un cul à la Kardachian. Énorme le cul de la Blanchette, bouducon !"